E' Christophe Laporte il vincitore dell’edizione numero 85 della Gand-Wevelgem, con il bel gesto del suo compagno Van Aert a finire in copertina. Il belga, che sembrava lanciato verso la vittoria mettendo in mostra tutto il suo strapotere, ha lasciato che a trionfare fosse il compagno, dopo un arrivo sul traguardo in parata.



Nei 261 km da Ypres a Wevelgem si segnalano anche diversi ritiri, tra cui quelli di Filippo Ganna, Alberto Bettiol, Jonathan Milan e Michal Kwiatkowski. Per la Jumbo-Visma è un trionfo, con Laporte e Van Aert che a 52 km dalla fine attaccano in combinata sul secondo passaggio in cima al Kemmelberg e salutano tutti: a tagliare per primo il traguardo è il francese, per "concessione" di Van Aert. Allo loro spalle, a quasi due minuti, il belga Sep Vanmarcke.