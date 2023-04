Roubaix donne, vince canadese Jackson. Ragusa 2^

La 34enne canadese Jackson conquista la terza edizione della Parigi-Roubaix femminile. Ottimo secondo posto per la 25enne azzurra Katia Ragusa. La gara di Elisa Longo Borghini, 20^ all'arrivo, condizionata da una caduta

La 34enne canadese Alison Jackson, del team EF, ha vinto la terza edizione della Parigi-Roubauix donne (ottavo successo in carriera, decisamente il più importante), imponendosi nello sprint che un gruppetto di fuggitive ha disputato sulla pista del velodromo della città francese dopo una fuga di 130 km. Al secondo posto si è piazzata Katia Ragusa. Per la la 25enne vicentina di Schio un risultato comunque prestigioso. Terza la belga Marthe Truyen. Nona Chiara Consonni, con due azzurre quindi in top 10. Elisa Longo Borghini è invece giunta al velodromo di Roubaix al ventesimo posto, dopo una caduta che ha segnato la sua corsa e che ha coinvolto molte atlete di testa.