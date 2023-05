Incidente durante la decima tappa del Giro d'Italia, a 54 chilometri dal traguardo di Viareggio. Un meccanico della Jayco AlUla ha attraversato in maniera imprudente la strada per soccorrere un corridore coinvolto in una caduta, ed è stato centrato in pieno da Bettiol. Il ciclista toscano è rovinosamente volato a terra, per fortuna senza conseguenze ma molto arrabbiato per lo spavento. Il direttore sportivo del team australiano è stato multato

