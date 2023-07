L'olandese Vollering vince Tour de France donne

Primo successo nel Tour de France femminile per Demi Vollering, che aveva conquistato la maglia gialla nella penultima tappa con arrivo sul Tourmalet. Secondo posto ex aequo per la belga Lotte Kopecky e la polacca Katarzyna Niewiadoma. La svizzera Reusser ha vinto l'ultima frazione a cronometro

L'olandese Demi Vollering ha vinto per la prima volta il Tour de France donne, chiudendo con la maglia gialla conquistata ieri nella tappa del Tourmalet la ottava e ultima frazione, una cronometro di 22 chilometri andata alla svizzera Marlen Reusser sul traguardo di Pau. Vollering, 26 anni, del team SD Worx, succede alla sua connazionale Annemiek van Vleuten (Movistar), che ha regnato nel ciclismo femminile per diversi anni e ha annunciato il suo ritiro a fine stagione. Nella classifica generale finale, la leader del team SD Worx è davanti alla belga Lotte Kopecky e alla polacca Katarzyna Niewiadoma che chiudono pari merito, seconde. La francese Cédrine Kerbaol (12°) conquista la maglia bianca nella classifica dei migliori giovani. Il successo al Tour è già la quindicesima vittoria quest'anno per la n.1 del mondo che aveva dominato la primavera delle classiche, siglando la tripletta delle Ardenne Flèche wallonne/Liège/Amstel, un en plein riuscito prima di lei solo alla connazionale Anna van der Breggen. Per le strade di Pau, sotto gli occhi del primo ministro Elisabeth Borne, su strade che si erano asciugate dopo i forti acquazzoni mattutini, Reusser ha fatto segnare il miglior tempo, completando i 22 chilometri in 29 minuti e 15 secondi, oltre i 46 km/h di media. Vollering ha invece chiuso seconda.