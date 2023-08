A Glasgow David Sierra nonostante un problema meccanico a 4 chilometri dalla fine e manca di pochissimo il podio. Chiude quarto: primo il danese Philipsen, poi Fietzke (Germania) e Orn-Kristoff (Norvegia). Il Mondiale è in diretta domenica 6 agosto su Eurosport, canale 210 del telecomando Sky, visibile anche sull'app SkyGo. Sul nostro sito cronaca, aggiornamenti in diretta con il nostro liveblog

In attesa di assegnare la maglia di campione del mondo 2023 di ciclismo, c'è un'Italia della bici che sfiora una medaglia: è quella rappresentata dall'italo colombiano David Sierra, soltanto a un passo dal podio nel Mondiale Juniores. Sul circuito di Glasgow - nove giri per 127.2 chilometri totali di cui quasi 2000 metri di salita - David Sierra ha messo in mostra una grande prestazione, tradito da un problema meccanico a 4 chilometri dalla fine mentre era in piena lotta medaglia. Sierra, che corre per la storica ciclistica Biringhello di Rho, chiude alle spalle del danese Albert Withen Philipsen, che conquista il titolo iridato, dunque Fietzke (Germania) secondo e Orn-Kristoff (Norvegia) terzo.