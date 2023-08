Domani a Glasgow si assegna la maglia arcobaleno, al termine di 272 km da Edimburgo a Glasgow in stile Classica. Sarà una parata di stelle, dal campione in carica belga Evenepoel al connazionale van Aert, passando per van der Poel e Pogacar. L'Italia si affida a Trentin e Bettiol. Il Mondiale in diretta su Eurosport, canale 210 del telecomando Sky

Il ciclismo vive la sua giornata più emozionante domenica 6 agosto, quando si assegnerà la maglia di campione del mondo 2023. Con un mese abbondante di anticipo sul consueto appuntamento, l'arcobaleno splenderà ancora una volta. Si corre a Glasgow, in Scozia, in occasione dei Campionati del mondo UCI 2023, che radunano in Scozia ciclismo su strada, su pista, mountain bike, BMX Racing e BMX Freestyle. L'appuntamento clou restano sempre i Mondiali su strada elite, dove il campione in carica è il belga Remco Evenepoel.

Il percorso dei Mondiali 2023 Partenza da Edimburgo per arrivare a Glasgow dopo 272,4 chilometri. Primi 120 km lineari, con le due salite più impegnative di Bonnybridge (4.4 km al 3.4%) e di Crow Road (5,6 km al 4%) che non dovrebbero fare la differenza. Si entra poi nel circuito cittadino di Glasgow: un anello di 14.3 km da percorrere ben dieci volte. Sarà un continuo saliscendi con i 250 metri al 6% di Montrose Street a chiudere la serie. Strappi brevi, non durissimi, ma da Classica.

I favoriti del Mondiale 2023 L'uomo da battere sarà il campione in carica, Remco Evenepoel, che mette in gioco la maglia arcobaleno: potrebbe però restare in Belgio, in corsa con un autentico 'Dream Team'. Wout van Aert è molto più di un vice-capitano, Jasper Philipsen probabilmente è il miglior sprinter del momento. Il percorso sembra essere cucito addosso a Mathieu van der Poel, con l'olandese che vuole rompere il tabù mondiale. C'è poi Tadej Pogacar, reduce dal 2° posto al Tour e voglioso di riscatto, ma anche la Francia del due volte iridato Alaphilippe. Senza contare Mads Pedersen, Tom Pidcock, Michael Matthews, Matej Mohoric, Ben Healy e Kasper Asgreen.

Gli italiani al Mondiale 2023 Il CT Bennati punterà su Matteo Trentin ed Alberto Bettiol. Il primo ha già vinto su un tracciato simile nel 2018 agli Europei, mentre il secondo è una variabile impazzita e ha esperienza da vendere. Non ci sarà Filippo Ganna, che cercherà il tris iridato a cronometro la prossima settimana. Ecco gli otto azzurri al via: Andrea Bagioli - Soudal-Quick Step

Filippo Baroncini - Lidl - Trek

Alberto Bettiol - EF Education - Easypost

Daniel Oss - Totalenergies

Andrea Pasqualon - Bahrain Victorious

Lorenzo Rota - Intermarché – Circus - Wanty

Kristian Sbaragli - Alpecin-Deceuninck

Matteo Trentin - Uae Team Emirates

Simone Velasco - Astana Qazaqstan