La prova in linea dei mondiali, 272 km da Edimburgo a Glasgow in stile Classica, è stata interrotta a causa di manifestanti sulla strada. Tante le stelle attese, dal campione in carica belga Evenepoel al connazionale van Aert, passando per van der Poel e Pogacar. L'Italia si affida a Trentin e Bettiol. Il Mondiale è in diretta su Eurosport, canale 210 del telecomando Sky, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti