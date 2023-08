Mondiali, Italia d'argento nel Team Sprint B

Arriva una quarta medaglia dalla spedizione paralimpica dell'Italia ai Mondiali di ciclismo su pista , in corso a Glasgow. Al Sir Chris Hoy, gli azzurri hanno conquistato la medaglia d'argento nella Team Sprint categoria B , con il tandem formato dalle due coppie Meroni-Ceci e Colombo-Bissolati che si sono arresi soltanto ai beniamini di casa della Gran Bretagna. Bronzo, invece, alla Malesia. Un risultato straordinario per il paraciclismo italiano, dato che le coppie hanno iniziato ad allenarsi insieme solo pochi mesi fa. L'argento ottenuto va ad aggiungersi alle altre tre medaglie conquistate da Claudia Cretti (due argenti e un bronzo): questo il bottino complessivo del paraciclismo azzurro su pista in questi Mondiali.

Viviani-Scartezzini solo noni nella Madison

Dopo il bronzo nell'Eliminazione, Elia Viviani non è riuscito a centrare il bis nella Madison. In coppia con Michele Scartezzini, gli azzurri hanno chiuso solo al nono posto nella gara vinta dall'Olanda davanti a Gran Bretagna e Nuova Zelanda. L'Italia è stata protagonista nella prima metà, ma nella fase clou Viviani e Scartezzini sono rimasti spesso attardati. Settima, invece, Silvia Zanardi nella corsa a punti femminile. All'esordio nell'evento iridato, la 23enne emiliana non è riuscita a tenere il ritmo per salire sul podio. La gara è stata dominata dalla belga Lotte Kopecky, medaglia d'oro davanti alla australiana Georgia Baker e alla giapponese Tsuyaka Uchino, che ha conquistato il bronzo all'ultimo sprint.