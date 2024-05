La 18^ tappa da Fiera di Primiero a Padova

Dopo tre tappe impegnativissime, seppur inframezzate da un giorno di riposo, la carovana rifiata e procede in discesa nella frazione da Fiera di Primiero a Padova. Penultima chance per i velocisti rimasti in gara, con Jonathan Milan alla caccia del poker di vittorie. Relax per Pogacar e gli altri uomini di classifica in attesa delle ultime due fatiche tra venerdì e sabato

Una tappa di passaggio e collegamento in attesa del previsto show degli ultimi due giorni, tra venerdì e sabato, con gli uomini di classifica che si giocheranno le ultime fiches rimaste per migliorare la loro posizione e la maglia rosa Pogacar con la possibilità di sorprendere ancora e spargere ulteriori segnali di dominio e superiorità. La 18^ frazione da Fiera di Primiero a Padova è la penultima occasione per i velocisti, almeno per quelli rimasti in gara, con la maglia ciclamino Jonathan Milan desiderosa di arrivare al poker di successi personali.

Il percorso e gli orari della tappa

178 chilometri con partenza da Fiera di Primiero, a quasi 700 metri di altezza sul livello del mare, e arrivo pianeggiante a Padova, nella maestosa piazza di Prato della Valle. La seconda metà del percorso è totalmente piana, senza alcun ostacolo, mentre nella prima è da segnalare il GPM di 4^ categoria di Lamon tra i chilometri 17 e 18. A Valdobbiadene (punti per la maglia ciclamino) e a Martellago (secondi di abbuono per la classifica generale) sono fissati i traguardi volanti, mentre l'InterGiro è collocato a Villorba. Si parte alle ore 13:10, mentre l'orario di arrivo è previsto tra le 17:13 e le 17:24. Il Giro è in diretta su Eurosport, canale 210 di Sky, visibile anche su Sky Go e in streaming su NOW