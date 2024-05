La 17^ tappa: da Selva Val Gardena al Passo Brocon

Si continua a faticare e a salire sulle Alpi. Dopo la 16^ tappa mozzata per l'annullamento della Cima Coppi sul Giogo di Santa Maria, i corridori sono attesi da cinque GPM nei 159 chilometri da Selva di Val Gardena fino al Passo Brocon. C'è molto spazio per tante fughe da lontano. Pogacar vorrà un'altra vittoria? Si attendono anche scossoni in classifica generale

Si arriva due volte sul Passo Brocon

Pronti, via e i 2244 metri di altezza di Passo Sella attendono subito i corridori, un GPM di 1^ categoria che forse rischia di essere ininfluente ai fini della classifica generale, ma che potrebbe creare subito selezione e consentire fughe importanti. Una lunga discesa fino al traguardo volante di Predazzo sarà il preambolo per una nuova ascesa verso Passo Rolle, altro GPM di massima difficoltà. Discesa a picco con un profondo dislivello e nuovo Gran Premio, stavolta di terza categoria, per arrivare a Passo Gobbera, sopraa i 900 metri di altezza. Traguardo dell'InterGiro a Canal San Bovo e prima salita di giornata sul Passo Brocon (2^ categoria) dal versante Nord, costeggiando anche la zona d'arrivo e poi dirigendosi verso l'ultimo traguardo volante di Pieve Tesino. In ultimo, ci si eleva di nuovo verso Passo Brocon ma con un GPM di 1^ categoria. La parte ripida termina a 2 km dal traguardo con pendenze superiori al 10%. Seguono tratti quasi piani e tratti in salita con gli ultimi 500 metri in leggera ascesa.