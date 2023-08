Dopo il successo di domenica nell’inseguimento su pista, l’azzurro non riesce a centrare il bis nella cronometro individuale maschile. A Glasgow l’italiano viene beffato dal belga Evenepoel, che trionfa alla fine con il tempo di 55.19. E' il primo oro a cronometro per il Belgio. Ganna - oro 2020 e 2021 nella specialità- chiude in 55.31, a soli 12 secondi dall'oro. Terzo il britannico Tarling

Remco Evenepoel vince l’oro nella cronometro, ai mondiali di ciclismo di Glasgow. A Stirling, nei dintorni della città scozzese, il belga ha beffato Filippo Ganna, che chiude al secondo posto con 12 secondi di ritardo dal nuovo campione del mondo della specialità e non riesce dunque a riprendersi il titolo mondiale già vinto due volte in carriera. Dopo il successo di domenica, ottenuto nell’inseguimento su pista, a Ganna non è dunque riuscito di centrare il bis mondiale a distanza di pochi giorni. L’italiano, vincitore dell’oro nella cronometro ai mondiali del 2020 e del 2021, si accontenta dunque dell’argento. Un anno fa in Australia a Ganna non riuscì il tris iridato, ora per lui ecco un secondo posto dietro Evenepoel, che per la prima volta dà al Belgio il successo mondiale nella crono. Terzo la sorpresa Joshua Tarling: per il britannico medaglia di bronzo.