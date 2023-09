Il vincitore della scorsa edizione della Vuelta si rilancia e reagisce subito dopo il crollo di ieri, quando sul Col du Tourmalet aveva accumulato 27 minuti di ritardo in classifica. Il campione belga vince in solitaria la 14esima tappa e poi si commuove scoppiando in lacrime al traguardo. L'americano Kuss resta in maglia rossa

Il riscatto immediato del campione. Dopo la crisi di ieri sul mitico Tourmalet e il ritardo addirittura di 27 minuti accusato in classifica, Remco Evenepoel reagisce e trionfa in solitaria nella 14esima tappa di montagna della Vuelta di Spagna, 156 km da Sauveterre-de-Béarn a Larra-Belagua. Con una fuga epica di oltre 120 km, il vincitore della scorsa edizione della Vuelta si rilancia subito: domina la tappa, taglia il traguardo per primo staccando il francese Romain Bardet di 1 minuto e 12 e rifila 8 minuti e 22 secondi alla maglia rossa Sepp Kuss. E dopo la vittoria, Evenepoel non si trattiene e scoppia in lacrime commosso.