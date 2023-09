Uno straordinario Remco Evenepoel si è imposto nella 18^ tappa della Vuelta, 178.9 km da Pola de Allande a Puerto de la Cruz de Linares. Sepp Kuss resta in maglia rossa: nessun attacco è infatti arrivato da parte dei suoi diretti inseguitori in classifica generale, i compagni della Jumbo Visma Jonas Vingegaard e Primoz Roglic. Tappa caratterizzata da una lunga fuga, con protagonisti (tra gli altri) anche Evenepoel, Bernal, Piccolo e Caruso. E' proprio il campione in carica a scattare in solitario a circa 30 km dalla fine e ad andarsi a prendere di prepotenza il terzo successo di tappa di questa edizione della Vuelta. Secondo un ottimo Damiano Caruso. Chi si aspettava un golpe contro Kuss è rimasto deluso: nè Vingegaard nè Roglic hanno attaccato il compagno, portando in carrozza l'americano, destinato a questo punto ad arrivare in rosso a Madrid. Domani frazione pianeggiante da La Baneza a Iscar, adatta ai velocisti.