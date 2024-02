Cesena, coreografia da brivido per Marco Pantani

Prima della partita contro l'Arezzo, i tifosi del Cesena hanno voluto omaggiare Marco Pantani, morto il 14 febbraio 2004. Per farlo, una coreografia davvero da brividi: un'immagini del Pirata in maglia rosa e un verso de "L'ultima salita" dei Nomadi: "Corri ancora adesso lo sento...il vento non ti prenderà mai". Il club romagnolo è sceso in campo con una patch in onore di Pantani