Piccolo intervento al cuore per Peter Sagan, che è stato operato ad Ancona per una tachicardia riscontrata domenica scorsa durante una gara in mountain bike. "L'atleta sta bene", scrivono i medici nel bolletino. "Tutto ok, tra pochi giorni torno in bici", ha rassicurato il tre volte campione del mondo sui social

