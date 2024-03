È il giorno della corsa toscana, con partenza e arrivo a Siena dopo 215 km e 15 settori di strade sterrate. Al via tante stelle, tra cui il vincitore uscente Pidcock, Pogacar, Alaphilippe, Mohoric, gli azzurri Bagioli, Formolo e Bettiol. In diretta dalle 14 su Eurosport 2 (canale 211 del telecomando Sky), visibile anche sull'app SkyGo

Tutto pronto per la 18^ edizione della Strade Bianche, prima corsa UCI WorldTour italiana dell'anno e considerata ormai al livello delle altre Classiche monumento del calendario (Milano-Sanremo, Parigi-Roubaix, Giro delle Fiandre, Liegi-Bastogne-Liegi e Giro di Lombardia). Percorso rinnovato e grandi stelle nella start list per la gara toscana, soprannominata "La classica del Nord più a sud d'Europa" perché unisce le caratteristiche della Roubaix con i suoi oltre 70 km in sterrato alla difficoltà dei "muri" che ricordano quelli del Fiandre. Il recordman di vittorie è Fabian Cancellara con tre successi (2008, 2012 e 2016). Moreno Moser l'unico corridore di casa nostra capace di conquistare l'ex Eroica, nel 2013.