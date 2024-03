Vittoria e primato in classifica per Jonas Vingegaard (Visma-Lease A Bike) nella quinta tappa della Tirreno-Adriatico, la Torricella Sicura-Valle Castellana di 144 chilometri. Il danese ha attaccato a cinque chilometri della vetta di Colle San Giacomo facendo subito il vuoto alle sue spalle e ha quindi coperto i restanti 28 fino al traguardo aumentando il suo distacco fino a oltre un minuto sui più immediati inseguitori, Juan Ayuso e Jay Hindley. Nella tappa di sabato - la Sassoferrato-Cagli di 180 km, con arrivo in salita al Monte Petrano - la più dura della corsa, Vingegaard potrà gestire il suo vantaggio, che è di quasi un minuto sullo spagnolo Ayuso. "Oggi volevamo provarci - ha commentato il danese -. La squadra ha corso in modo straordinario, il piano di gara è stato eseguito alla perfezione e sono davvero felice di aver ripagato i ragazzi. Voglio dedicare questa vittoria a mia moglie per tutto il sostegno che mi dà".