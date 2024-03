Bettiol torna alla vittoria: sua la Milano-Torino

È Alberto Bettiol il campione della Milano-Torino 2024. Un piccolo capolavoro del 30enne toscano della EF Education-EasyPost, arrivato in solitaria sul traguardo di Salassa dopo una fuga di 30 km, iniziata sulla salita del Prascorsano. Bettiol ha retto al ritorno degli inseguitori, anticipando di 7 secondi il terzetto della UAE Team Emirates composto da Jan Christen (che ha provato a colmare il gap nell'ultimo chilometro con un allungo in solitaria), Marc Hirschi e Diego Ulissi. Tornato alla vittoria un anno dopo la penultima tappa del Tour Down Under 2023, Bettiol spezza un digiuno italiano alla Milano-Torino che durava dal 2015 quando vinse Diego Rosa.