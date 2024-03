È il giorno della Milano-Sanremo: si parte alle 10

È il giorno della Classicissima, giunta alla 115esima edizione. Quest'anno il via da Pavia, arrivo a Sanremo dopo 288 km. Riflettori puntati su Van der Poel e Pogacar, ma attesa anche per Ganna, secondo un anno fa. La gara è in diretta dalle 12 su Eurosport, canale 210 del telecomando Sky ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY SPORT

Il giorno della Milano-Sanremo è arrivato. Inizia oggi la stagione delle classiche monumento con la 115esima edizione della Classicissima che, come ogni anno, si presenta con tanti big al via. La più lunga - con quasi 300 km da percorrere - ma anche la più incerta nell'esito. Sarà un tutti contro MVP, Mathieu Van der Poel, campione del mondo in carica e vincitore un anno fa in Via Roma.

Il percorso La principale novità è la partenza che avverrà a Pavia. Dopo 45 km pianeggianti a cavallo del Ticino, i corridori rientreranno nel percorso classico a Casteggio. Da lì si ripercorre ancora una volta la strada che per più di 110 anni ha collegato Milano con la riviera di Ponente toccando Ovada, il Passo del Turchino per scendere su Genova a Voltri. Si procede quindi verso ovest accanto al mare lungo la statale Aurelia attraverso Varazze, Savona, Albenga (non si percorre la salita delle Manie inserita dal 2008 al 2013) fino a raggiungere Imperia. A San Lorenzo al Mare, dopo la classica sequenza dei Capi (Mele, Cervo e Berta), si affrontano le due salite inserite negli ultimi decenni: Cipressa (5,6 km al 4,1%) e Poggio di Sanremo (3,7 km a meno del 4% di media con punte dell'8%). La discesa del Poggio può essere il trampolino di lancio per arrivare in solitaria sul traguardo di via Roma, a Sanremo, dopo 288 km percorsi.

I favoriti Mathieu Van Der Poel avrà il numero 1 sulle spalle dopo il trionfo dello scorso anno. Il campione del mondo è nuovamente il favorito, ma la concorrenza non manca. Il primo rivale è Tadej Pogacar, reduce dalla vittoria leggendaria alle Strade Bianche con una fuga solitaria di 80 km. Attesa anche per Mads Pedersen, Caleb Ewan, Cristophe Laporte, Jasper Philipsen e Arnaud De Lie. Tra gli italiani le speranze sono affidate a Filippo Ganna, protagonista lo scorso anno di una Milano-Sanremo strepitosa conclusa al 2° posto, e Jonathan Milan, reduce da un'ottima Tirreno-Adriatico con due vittorie di tappa e la maglia ciclamino. vedi anche L'albo d'oro della Milano-Sanremo

Dove vedere la Milano-Sanremo La 115esima edizione della Milano-Sanremo è in programma sabato 16 marzo. La gara prenderà il via alle ore 10 e sarà in diretta su Eurosport, canali 210 del telecomando Sky e visibile anche sull'app SkyGo.