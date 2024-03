Gand-Wevelgem, Pedersen batte van der Poel

Il danese della Lidl-Trek batte il campione del mondo in una volata a due dopo una lunga fuga. Per Pedersen è il secondo successo alla Gand-Wevelgem dopo quello del 2020. Buona prova di Jonathan Milan che chiude al quinto posto, e di Matteo Trentin decimo

Una Gand-Wevelgem dal sapore mondiale quella del 2024. A contendersela infatti due campioni iridati: quello in carica, Mathieu van der Poel, e quello del 2019, Mads Pedersen. Una corsa caratterizzata da una lunga fuga, scatenata proprio da van der Poel: a seguirlo gli uomini della Lidl Trek, tra cui l'azzurro Milan. A 35 km dall'arrivo in testa rimangono solo l'olandese e il danese: all'arrivo lunga volata a due in cui Pedersen ha dimostrato una netta superiorità, con van der Poel costretto a cedere. Buoni segnali dagli italiani: Milan ha chiuso quinto, Trentin decimo