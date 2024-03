Maxi-caduta in gruppo: coinvolto anche Van Aert

Paurosa caduta a una sessantina di km dalla fine della Dwars door Vlaanderen, classica gara di accompagnamento al Giro delle Fiandre in programma domenica: un gruppo di corridori è caduto ad alta velocità. Tra i coinvolti anche Van Aert, Stuyven, Girmay e Pedersen. La gara è stata vinta dal compagno di squadra di Van Aert Matteo Jorgenson

Paura alla Dwars door Vlaanderen, classica gara che avvicina al Giro delle Fiandre, Monumento in programma domenica. A 67 chilometri dalla fine, mentre il gruppo pedalava a grande velocità verso il traguardo, una maxi-caduta ha coinvolto alcuni corridori che erano in coda. Tra i coinvolti alcuni 'big'. Su tutti Wout van Aert, che domenica era ovviamente tra i favoriti: il belga (body rotto, lividi sulla spalla destra) si è poi seduto sull'asfalto dolorante, quasi in lacrime, ed è stato costretto al ritiro. "Wout deve abbandonare la gara dopo un grosso incidente. Speriamo che stia bene", ha scritto sui social la Jumbo-Visma Lease a Bike. A forte rischio la partecipazione alle Classiche del Nord, da valutare anche l'infortunio visto che Van Aert è tra le stelle annunciate al prossimo Giro d'Italia. Tra i corridori coinvolti anche Stuyven, Girmay e Pedersen.