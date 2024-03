Longo Borghini vince il Fiandre: bis dopo 9 anni

La campionessa italiana ha vinto in volata l'edizione 2024 del Giro delle Fiandre femminile, battendo la polacca Niewiadoma e l'olandese Shirin van Anrooi. Per l'azzurra si tratta del secondo trionfo nella corsa belga dopo quello del 2015

Se nella corsa maschile l'italiano Luca Mozzato è stato il primo degli 'umani', secondo sul traguardo alle spalle dell'inarrivabile Van der Poel, nel Fiandre in versione femminile l'Italia si prende il primo gradino del podio: merito di una strepitosa Elisa Longo Borghini, che ha trionfato battendo in volata le due compagne di fuga, la polacca Katarzyna Niewiadoma, seconda alle spalle dell'azzurra, e l'olandese Shirin van Anrooi, sua compagna di squadra nella Lidl Trek e oggi terza. Per la campionessa italiana si tratta del secondo successo in carriera nella corsa belga, lei che aveva già vinto la Ronde van Vlaanderen nove anni fa, nel 2015.