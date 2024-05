Dopo il trionfo a Oropa, Tadej Pogacar è la nuova maglia rosa. Lo sloveno è stato protagonista di uno show assoluto nella seconda frazione. Oggi dovrebbe essere invece una giornata buona per i velocisti: nella terza tappa da Novara a Fossano 166 km piuttosto piatti e un solo GPM di 4^categoria. La diretta su Eurosport, canale 210 della piattaforma Sky, disponibile anche su Sky Go e in streaming su NOW

