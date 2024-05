La presentazione della 5^ tappa da Genova a Lucca

Appena arrivato in Liguria, il Giro d'Italia se ne va in Toscana nella quinta tappa con traguardo a Lucca. Potrebbe essere la terza frazione consecutiva con un arrivo in volata, anche se il GPM di 4^categoria a Montemagno, posto a meno di 20 chilometri dalla fine, potrebbe creare qualche imprevisto

Quinta tappa, terza regione toccata e possibile nuovo arrivo in volata. Il Giro domani, mercoledì 8 maggio, partirà da Genova per arrivare a Lucca, nell'anno del centenario della morte del compositore Giacomo Puccini, lucchese di nascita. Dovrebbe trattarsi di un'altra frazione in cui non sono previsti scossoni in classifica e azioni dei big, anche se la terza tappa (arrivata a Fossano) ha insegnato che ogni occasione può essere quella buona per movimentare la corsa.