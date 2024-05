Dopo la terribile caduta al Giro dei Paesi Baschi, in cui aveva riportato fratture alle costole, alla clavicola e uno pneumotorace, Jonas Vingegaard è tornato ad allenarsi. Le parole del danese nel video pubblicato sui social dalla sua squadra, il Team Visma: "Questa è la mia prima uscitain bici. Mi sento bene e voglio essere al Tour de France. Non so come procederà il mio recupero, ma farò tutto ciò che posso per partecipare"

"Farò di tutto per essere al Tour de France"

Nel video, Vingegaard rassicura sulle sue condizioni e dichiara il proprio obiettivo, partecipare al Tour de France al via da Firenze il prossimo 29 giugno. "È la prima volta che torno a pedalare all'aperto ed è davvero bello poter tornare a pedalare normalmente. Mi sento bene, anche se per alcuni aspetti devo ancora recuperare. Ovviamente spero di essere al via del Tour de France, ma non sappiamo esattamente come andranno la mia convalescenza e il mio recupero. Farò tutto il possibile per esserci", conclude, ripreso in mezzo alla campagna con l'abbigliamento da corsa della squadra Visma-Lease, in piedi accanto alla sua bicicletta.