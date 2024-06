Tour 2024, la prima tappa LIVE da Firenze a Rimini

L'Italia sarà protagonista di un Tour che il 21 luglio non arriverà a Parigi come al solito, ma a Nizza, per evitare la concomitanza con i giorni precedenti l'Olimpiade (accensione della fiamma olimpica il 26) per ragioni di ordine pubblico. Domenica sarà la volta della Cesenatico-Bologna con suggestivo traguardo al Santuario di San Luca, mentre lunedì sarà la volta della tranquilla Piacenza-Torino, frazione per velocisti. Il Tour de France sarà in diretta integrale su Eurosport, canale 210 della piattaforma Sky, disponibile anche su Sky Go e in streaming su NOW.