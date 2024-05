Giro, primo riposo. Martedì arrivo in salita

Oggi il Giro d'Italia si ferma per la prima volta, dopo le prime 9 tappe. La corsa riprenderà domani con la decima frazione di 141 chilometri. Partenza da Pompei e arrivo in salita a Cusano Mutri. Una frazione che potrebbe cambiare ulteriormente la classifica generale, con Pogacar pronto ad allungare ancora

