MotoGP in pista fino alle 12 per la 1^ giornata di test a Buriram, dove dal 28 febbraio al 2 marzo si correrà la gara inaugurale della stagione. Assenti Jorge Martin e Fabio Di Giannantonio, che stanno recuperando dagli infortuni di Sepang e proveranno a prepararsi al meglio per il GP Thailandia. Nel liveblog qui di seguito tempi aggiornati minuto per minuto con tutte le novità casa per casa. Alle 15.30 su Sky Sport 24 'Reparto Corse' con Vera Spadini e Guido Meda in studio e Sandro Donato Grosso in collegamento