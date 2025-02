Mondiali ciclocross: oro Van der Poel, 2° Van Aert

L'olandese ha vinto per la settima volta (eguagliando il record di Eric De Vlaeminck) la prova elite al mondiale di ciclocross, in corso a Lievin (Francia). Seconda posizione per il belga Wout Van Aert, davanti al connazionale Thibau Nys

L'olandese Mathieu Van der Poel si è confermato campione del mondo di ciclocross vincendo per distacco la prova Elite dei Mondiali in corso a Lievin, in Francia. Al secondo posto il grande rivale di Van der Poel, il belga Wout Van Aert, terzo l'altro belga Thibau Nys. Per Van der Poel è il settimo titolo iridato nel ciclocross (eguagliato il record di Eric De Vlaeminck) e il 24/o successo nelle ultime 25 gare a cui ha preso parte in questa specialità.