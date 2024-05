Seconda cronometro al Giro: così sarà la 14^ tappa

Il Giro entra nel vivo a poco più di una settimana dalla conclusione. Seconda e ultima prova a cronometro dopo la Foligno-Perugia dominata da Pogacar davanti a Ganna. Per l'azzurro è l'occasione della rivincita, anche perché lungo i 31 km previsti non ci sono strappi o arrivi in salita come in Umbria. La maglia rosa non dovrebbe traballare, anzi, è possibile che abbia la possibilità di aumentare il suo vantaggio sugli inseguitori. Il Giro è disponibile su Eurosport, canale 210 di Sky

Possibili scossoni in classifica generale

Percorso non piatto come quello della 13^ frazione, Riccione-Cento, ma che di certo non presenta insidie. Nessun GPM e soprattutto un tratto finale di 8 chilometri particolarmente adatto per aumentare i giri del motore. Tanta attesa per Filippo Ganna, secondo a Perugia solo per la straordinaria prova di Pogacar sulla salita finale. Lo sloveno può dire di nuovo la sua per la vittoria di tappa, anche se senza ascese il percorso sembra meno adatto a lui. Si potrebbe accontentare di aumentare il vantaggio sugli inseguitori: Geraint Thomas a parte, è difficile che altri possano rosicchiargli secondi o minuti a cronometro. Gli intermedi verranno presi a Solferino (al km 8 circa) e a Torre di San Martino (all'incirca al km 23). Ci potrebbero essere scombussolamenti nella top 10 in attesa di iniziare a scalare le Alpi nell'ultima settimana di corsa. Il primo corridore dovrebbe partire alle 13.20, l'ultimo, ossia la Maglia Rosa Tadej Pogacar, alle 16.35.