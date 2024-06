Ufficiale: Vingegaard e Van Aert al Tour de France

Il Team Visma-Lease a Bike ha annunciato ufficialmente la squadra che parteciperà al Tour de France ed è arrivata l'importante conferma: Vingegaard e Van Aert, reduci da due gravi infortuni in primavera, saranno regolarmente al via della Grand Boucle a Firenze: sarà sfida a Tadej Pogacar, che insegue la storica doppietta Giro-Tour

Le recenti immagini degli allenamenti lasciavano pochi spazi ai dubbi, ma oggi è arrivata anche l'ufficialità: Jonas Vingegaard, due volte vincitore uscente, parteciperà al Tour de France che partirà il 29 giugno da Firenze. Lo ha annunciato oggi il suo team Visma-Lease a Bike. Il danese, assente dalle gare dopo la pesantissima caduta al Giro dei Paesi Baschi di inizio aprile, è uno degli otto corridori selezionati, così come il belga Wout Van Aert, anche lui fermo a lungo a causa di un grave incidente in primavera. Per Vingegaard un recupero davvero prodigioso, considerando la gravità della caduta al Giro dei Paesi Baschi e le pesanti conseguenze, con un lungo ricovero in ospedale. Un incidente che aveva messo in serio dubbio la partecipazione al Tour e in generale tutto il resto della stagione. Poi un recupero a tempo di record. La sfida a Tadej Pogacar, a caccia della storica doppietta Giro-Tour, può iniziare.