Doveva essere una frazione tranquilla, ma non sono mancati i colpi di scena nella 5^ tappa della Grande Boucle. Oltre alla vittoria di Cavendish, diventato a 39 anni il ciclista con più successi nella corsa francese (35), la maglia gialla Pogacar è stata invece protagonista di un brutto rischio, con uno spartitraffico evitato per un soffio in maniera incredibile. I corridori dietro di lui non sono stati altrettanto reattivi e sono caduti, per fortuna senza grosse conseguenze

TOUR DE FRANCE, LA QUINTA TAPPA