Da Agen a Pau: l'altimetria della 13^ tappa

Appena conclusa una nuova volata, gli sprinter devono ancora affilare le ruote per un ulteriore arrivo in gruppo. I 165 chilometri da Agen a Pau sono movimentati ma poco impegnativi, con solo un paio di GPM finali di quarta categoria che non dovrebbero pregiudicare l'ennesima lotta tra velocisti. Il Tour è in diretta integrale su Eurosport, canale 210 di Sky

I velocisti presenti al Tour de France e gli amanti degli arrivi in gruppo non sono di sicuro rimasti delusi dalla prima parte della Grande Boucle numero 111. Con la tredicesima frazione in programma venerdì 12 luglio , si arriverà probabilmente a sette volate di gruppo, oltre la metà delle tappe corse. Ennesimo terreno di caccia per la maglia verde Girmay , una delle storie più belle di questo Tour, ma anche possibile occasione di riscatto per i suoi grandi rivali come Philipsen, De Lie, Cavendish, Démare, Ackermann e via discorrendo.

L'altimetria della 13^ tappa

Si parte da Agen verso le 13:30 con l'arrivo a Pau, dopo 165,3 chilometri, previsto per le 17:21. Inizio con qualche saliscendi senza troppe insidie, prima di arrivare al traguardo volante di Nogaro al km 88,5. La tappa si movimenta nel finale con le ascese ai due GPM di quarta categoria di Cote de Blachon (1,5 km al 6,9% di pendenza media) e Cote de Simacourbe (1,8 km col 6,4%). Potrebbero trasformasi in opportunità per eventuali attacchi finali, ma è pur vero che, per come si sono comportate finora le squadre, è possibile che non diventino degli ostacoli per un nuovo arrivo in volata. Il Tour de France è in diretta su Eurosport, canale 210 del telecomando Sky.