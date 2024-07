Dopo la vittoria del Giro d'Italia Women, la piemontese racconta sensazioni e progetti futuri a Sky: “Quando c’è in palio qualcosa di importante si riesce ad andare oltre ciò che si pensava di poter fare, ed è quello che mi è successo. Volevo vincere, ma non solo per un secondo”. Sulle Olimpiadi: “Saranno gare particolari e dure, ma sono consapevole della mia ottima forma fisica”