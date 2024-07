Oggi riposo, domani 16^ tappa: chance ai velocisti

Dopo lo spettacolo sui Pirenei e lo show della maglia gialla Pogacar, lunedì 15 luglio il Tour de France rispetta il secondo e ultimo giorno di riposo. Si riparte martedì 16 luglio da Gruissan a Nimes, 16^ tappa: un'occasione per i velocisti, 188,6 km con un solo GPM di quarta categoria. Il Tour è in diretta su Eurosport, canale 210 della piattaforma Sky

Il Tour de France ha concluso la sua seconda settimana. Con le due tappe pirenaiche Pogacar ha sancito il suo strapotere in questa Grande Boucle. Lunedì 15 luglio si riposa, si ricaricano le batterie in attesa delle ultime sei tappe fino a Nizza. Si riparte martedì 16 luglio con la 16^ tappa da Gruissan a Nimes, 188,6 km con un solo GPM di quarta categoria, lontano dal traguardo. Un percorso disegnato per i velocisti, che sul traguardo di Nimes avranno probabilmente l'ultima grande occasione di sfidarsi allo sprint.