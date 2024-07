Ancora salite: la presentazione della 18^ tappa

Altra frazione adatta agli attaccanti: 179,5 km da Gap a Barcelonnette con cinque GPM di terza categoria distribuiti uniformemente lungo il percorso. Tante occasioni per partire da lontano e lasciare il segno come fatto oggi da Carapaz. Non si prevedono troppi scossoni per la classifica generale, anche se le scaramucce sono ormai all'ordine del giorno. Il Tour è in diretta su Eurosport, canale 210 e 211 di Sky

LE CLASSIFICHE - IL RACCONTO DELLA 17^TAPPA