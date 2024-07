Dopo che il suo agente Alex Carera aveva quasi anticipato la decisione stamattina in collegamento a Sky Sport 24, Tadej Pogacar ha sciolto le riserve: non parteciperà alle Olimpiadi di Parigi. Lo ha comunicato la federazione ciclistica slovena. Al suo posto correrà Domen Novak

Nessun trionfo per Tadej Pogacar a Parigi, almeno quest'anno. Con la passerella del Tour arrivata a Nizza, il campione sloveno avrebbe potuto festeggiare un eventuale successo sotto la Tour Eiffel grazie all'Olimpiade. Invece, nella giornata di oggi, lunedì 22 luglio, ha ufficializzato che non parteciperà alla rassegna a cinque cerchi. A comunicarlo è stata la federazione ciclistica slovena. Dopo la storica vittoria di Giro e Tour, la stanchezza impedisce a Pogacar di difendere il bronzo conquistato tre anni fa a Tokyo dietro Carapaz e van Aert. Al suo posto Domen Novak, che gareggerà con Luka Mezgec, Matej Mohoric e Jan Tratnik. Stamattina, collegato a Sky Sport 24, il suo agente Alex Carera aveva lasciato intendere che difficilmente lo sloveno si sarebbe lanciato nella sfida olimpica. Da stabilire ora quale sarà il suo programma futuro: improbabile la partecipazione alla Vuelta, l'obiettivo potrebbe essere la conquista del Mondiale, in programma domenica 29 settembre a Zurigo.