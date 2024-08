Vuelta, McNulty vince 1^ tappa a cronometro

Brandon McNulty ha vinto la prima tappa della Vuelta, una cronometro individuale di 12 chilometri tra Lisbona e Oeiras in Portogallo. Lo statunitense ha preceduto di due secondi il ceco Mathias Vacek e di tre il belga Wout van Aert. Il campione Usa a cronometro ha compiuto il percorso in 12 minuti e 35 secondi ed ha indossato la maglia rossa di leader della 79/esima edizione della Vuelta, che promette di essere molto aperta per l'assenza di super campioni come Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard e Remco Evenepoel.