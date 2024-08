Vuelta, Yates vince la 9^ tappa

Adam Yates, della UAE-Emirates, vince per distacco la 9^ tappa della Vuelta, da Motril a Granada lungo 178,5 chilometri. Il britannico vince dopo 58 km di fuga, al secondo posto, staccato di 1'39", l'olimpionico di Tokyo 2020 Richard Carapaz. Riaperta dunque la corsa a tappe con l'australiano Ben O'Connor, oggi terzo a 3'45" da Yates, che ha conservato la maglia rossa di leader della classifica generale. Intanto il portoghese Joao Almeida si è ritirato dalla Vuelta dopo essere risultato positivo al Covid

Straordinaria performance di Adam Yates che vince la 9^ tappa della Vuelta di Spagna da Motril a Granada . Il britannico della UAE-Emirates taglia per primo il traguardo al termine di una fuga solitaria durata 58 km. Al secondo posto, staccato di 1'40", l'olimpionico di Tokyo 2020 Richard Carapaz. Riaperta del tutto, dunque la corsa a tappe spagnola con l'australiano Ben O'Connor, oggi terzo a 3'45" da Yates, che ha conservato la maglia rossa di leader della classifica generale. Domani, 26 agosto, la Vuelta osserverà una giornata di riposo, si riprenderà martedì 27 agosto con la decima tappa, Ponteareas-Baiona di 160 km.

Si ritira Almeida: ha il covid

Intanto il portoghese Joao Almeida si è ritirato dalla Vuelta dopo essere risultato positivo al Covid: lo ha annunciato la sua squadra, l'UAE Team Emirates. "Joao non si è sentito bene durante l'ottava tappa della Vuelta. Dopo esami approfonditi e un test PCR, che ha confermato l'infezione da Covid-19, è stata presa la decisione di ritirarlo dalla gara. Tornerà a casa per le cure", si legge nel post pubblicato dal team su X. Almeida era terzo in classifica generale prima dell’inizio dell'ottava tappa.