Van Aert fa tris a Baiona. O'Connor resta leader

Un grande Wout Van Aert vince la terza tappa della sua Vuelta, imponendosi su Pacher, in uno sprint finale dove il belga della Visma non ha lasciato scampo all'avversario dopo una figa di 100 km. A tagliare per terzo il traguardo di questa tappa caratterizzata da 160 km da Ponteareas a Baiona, in Galizia, è stato Soler. L'azzurro Giulio Ciccone, invece, è stato costretto a ritirarsi in seguito alla caduta di domenica e di un problema al ginocchio. In maglia rossa resta O'Connor, avanti di 3'53'' su Roglic, mentre Carapaz è in ritardo di 4'32''.