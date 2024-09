Vuelta, Groves vince 17^ tappa. O'Connor leader

L'australiano Kaden Groves ha vinto in volata la 17esima tappa della Vuelta a Espana 2024, la Arnuero-Santander di 141.5 chilometri:. Il corridore della Alpecin-Deceuninck ha chiuso in 3:32.14 e preceduto sul traguardo il ceco Pavel Bittner e il belga Vito Braet. Non cambia nulla in classifica generale, con l'australiano Ben O'Connor che resta in maglia rossa con 5 secondi di vantaggio sullo sloveno Primoz Roglic. Giovedì 18esima tappa, Vitoria Gasteiz-Maeztu di 179.5 chilometri.