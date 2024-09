Mondiali, prova in linea: Longo Borghini bronzo

Altra medaglia per l'Italia nei Mondiali di ciclismo in corso a Zurigo. Elisa Longo Borghini conquista allo sprint la medaglia di bronzo alle spalle della favoritissima belga Lotte Kopecky e dell'americana Chloe Dygert. Il pensiero della vincitrice è per Muriel Ferrer, scomparsa dopo un incidente nella prova juniores: "Questo titolo è per me, ma anche per lei. Succedono cose che non vorremo mai vedere"

LA MORTE DI MURIEL FERRER