Zurigo, Mondiali: la corsa domenica su Eurosport

I Mondiali di ciclismo su strada a Zurigo si chiudono con la prova più attesa, la gara in linea élite maschile. Il campione in carica, l'olandese Mathieu van der Poel, dovrà difendersi dall'assalto delbelga Remco Evenepoel, desideroso di bissare il trionfo nella cronometro come a Parigi, e dal dominatore della stagione, lo sloveno Tadej Pogacar. La diretta dalle 10:30 su Eurosport e in streaming su SkyGo e NOW

I signori del ciclismo sono pronti a sfidarsi sulle strade svizzere. Domenica 29 settembre si chiudono i Mondiali di Zurigo con l'ultima prova, quella in linea èlite maschile. L'appuntamento più atteso vede al via i migliori al mondo, a partire dal campione in carica Mathieu van der Poel, chiamato a difendere il titolo contro Tadej Pogacar, vincitore della doppietta Giro-Tour nel 2024, Remco Evenepoel, già iridato nella cronometro e voglioso di centrare la doppietta già riuscitagli ai Giochi Olimpici di Parigi, e Primoz Roglic, indietro nelle gerarchie rispetto al connazionale Pogacar, ma che ha dimostrato alla Vuelta di essere in un ottimo momento di forma. Per l'Italia le speranze di medaglia non sono molte, con il CT Daniele Bennati che spera in un exploit di Giovanni Tiberi o Giulio Ciccone.