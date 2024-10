Giro Lombardia, diretta su Eurosport dalle 10:35

La grande stagione del ciclismo si conclude sabato 12 ottobre con l'ultima classica dell'anno, il Giro di Lombardia. Ai nastri di partenza Tadej Pogacar, vincitore delle ultime tre edizioni, e Remco Evenepoel. Si parte da Bergamo e si arriva a Como dopo 252 km e 8 salite da scalare. La corsa è in diretta su Eurosport, canale 210 del telecomando Sky, e in streaming su NOW

Come da tradizione, i big si danno appuntamento in Lombardia per chiudere la stagione ciclistica . Il Giro di Lombardia , grande classica giunta alla sua 118^ edizione, è l'ultima sfida dell'anno. Quest'anno si parte da Bergamo per arrivare a Como , con oltre 250 km da percorrere e otto salite che metteranno a dura prova i partecipanti. Occhi puntati poco dopo la partenza sul Ganda e verso il traguardo su Colma di Sormano, vette oltre i 1000 metri di altitudine.

Dove seguire il Giro di Lombardia

Tadej Pogacar, tanto per cambiare, è il designato protagonista. Vincitore delle ultime tre edizioni e di quasi tutte le corse a cui ha preso parte nel 2024 (Giro d'Italia, Tour de France, Mondiali, Strade Bianche, Liegi Bastogne Liegi e ultimo Giro dell'Emilia), può mettere la ciliegina sulla torta a un anno straordinario che lo ha consacrato tra i migliori ciclisti della storia. Con un successo sul traguardo di Como arriverebbe a quattro vittorie di fila come Fausto Coppi, le stesse totali di Alfredo Binda e una sola in meno rispetto al Campionissimo, l'uomo che più volte ha trionfato al Lombardia. Attenendoci a tempi più recenti, solo Damiano Cunego è arrivato a tre allori. Remco Evenepoel può spezzare questo dominio, riportando un corridore della Quick Step a vincere dai tempi di Paolo Bettini con la doppietta 2005-2006. La corsa è in diretta dalle 10:25 su Eurosport, canale 210 di Sky, e in streaming su NOW. L'ipotetico orario di arrivo è dato attorno alle 17:20.