Sabato al via l’edizione numero 116 della Classicissima. Il percorso segna dei capisaldi che sono entrati nel vocabolario di ogni appassionato: il maltempo sul Turchino, l’attacco alla Cipressa, il trampolino del Poggio, l’arrivo via Roma. Luoghi mitici, in cui sono state scritte pagine indelebili nella storia del ciclismo: eccone alcune tra le più significative