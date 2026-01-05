Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
il retroscena

Ora tutti (o quasi) vogliono Giacomo Raspadori: ma lui cosa vuole fare?

Manuele Baiocchini
©Getty

Le pretendenti per l'ex fantasista di Napoli e Sassuolo non mancano, ma il giocatore, che gode comunque della stima di Simeone, non sa ancora se interrompere la sua avventura in Spagna dopo soli sei mesi. I giallorossi, più di tutti alla ricerca di un rinforzo per il reparto avanzato, saranno in grado di attendere?

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ