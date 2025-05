Giro del Delfinato a rischio per Mathieu van der Poel. Il fuoriclasse olandese si è procurato una frattura dello scafoide nella tappa di Coppa del Mondo di mountain bike a Nove Mesto dopo essere stato vittima di una duplice caduta: la prima al primo giro, mentre la seconda, al terzo passaggio, ha visto van der Poel fare un 360 sulla sua stessa bici. Dolorante e non in lotta per le posizioni di spicco, ha scelto di ritirarsi. Il 30enne si è sottoposto agli esami di accertamento che hanno confermato una piccola frattura dello scafoide e danni ai legamenti del polso. Il suo team, la Alpecein Deuceuninck, ha comunicato sui propri canali social che van der Poel non potrà partire per La Plagne per il ritiro in altura e dovrà essere costantemente monitorato. Il corridore, il più polivalente nel ciclismo contemporaneo tra prove su strada, ciclocross e mountain bike, avrebbe dovuto riprendere la sua attività nel ciclismo su strada al Critérium del Delfinato - al via l'8 giugno – ma in seguito a questo infortunio i suoi impegni potrebbero subire modifiche e il Delfinato potrebbe essere a rischio.