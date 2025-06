Pogacar vince Giro Delfinato. Tappa a Martinez

Tadej Pogacar si aggiudica la classifica finale del Giro del Delfinato 2025. Per lo sloveno si tratta del successo numero 99 in carriera. E' il terzo campione iridato in grado di vincere la corsa dopo Louison Bobet (1955) e Bernard Hinault (1981). Al termine dell'ultima tappa Pogacar ha un vantaggio di 59" sul danese Vingegaard e di 2'38" sul tedesco Lipowitz, che completano il podio. Quarta posizione per Evenepoel, quinto Johannessen. Nella frazione con arrivo a Plateau du Mont-Cenis successo per il francese Lenny Martinez, che arriva in solitaria dopo aver staccato i compangi di fuga e resistito al ritorno del gruppo, in primis la coppia Vingegaard-Pogacar. Il danese e lo sloveno hanno chiuso la tappa conclusiva della corsa a tappe francese con un distacco di 34" dal vincitore di giornata.