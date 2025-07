Un sogno che si realizza quello di Aleix Espargaro. Il pilota spagnolo, dopo aver corso ad Assen con la Honda in MotoGP, ha iniziato ufficialmente la sua nuova vita da corridore professionista nel ciclismo. E ha portato a termine la prima tappa del Giro d'Austria con la maglia della sua squadra, la Lidl-Trek di Luca Guercilena. Espargaro ha chiuso 85° la prima frazione da Steyr a Steyr, 167 chilometri con un discreto dislivello di 2443 metri. La tappa è stata vinta dall'austriaco Felix Großschartner, con un dominio totale della sua squadra, la UAE Emirates: Majka 2°, Filippo Baroncini 4° a 16″, Isaac del Toro 5°. Per Espargaro un esordio di tutto rispetto, considerata l'età (36 anni il prossimo 30 luglio) e soprattutto la mancanza di esperienza nelle corse professionistiche. Un esperimento per ora riuscito quello della Lidl-Trek, ma soprattutto un'esperienza indimenticabile per il pilota-corridore.