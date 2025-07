Con la 10ª tappa e la vittoria di Simon Yates a Le Mont-Dore Puy de Sancy, si concludono i primi dieci giorni al Tour de France. Martedì 15 luglio il riposo, poi si tornerà alla battaglia per la maglia gialla e non solo. Una Grande Boucle, finora, all’insegna dei fenomeni. Per questo la vittoria di Jonathan Milan acquista un valore ancora più speciale